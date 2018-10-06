Dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan ve sezon başında Real Madrid’den ayrılıp, İtalyan ekibi Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun başı dertten kurtulmuyor... 2009 yılında Las Vegas’ta Kathryn Mayorga adlı bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ronaldo, önceki gün sosyal medya hesabından böyle bir olaya karışmadığını belirtmiş ve haberleri yalanlamıştı Ancak Las Vegas polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklaması sonrasında Ronaldo’nun uzun süredir sponsorluğunu yapan Nike firması ile FIFA 19 oyununda birlikte çalıştığı EA Sports firması, acil bir açıklama yayınladı. LeBron James ve Michael Jordan ile birlikte Nike’ın ömür boyu sözleşme imzaladığı 3 sporcudan biri olan Ronaldo için ünlü ABD şirketi, “Olayları endişe ile takip etmekteyiz. Olayın sonucuna göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

Juventus destek verdi

Eğer CR7 hakkında olumsuz bir şey yaşanırsa Nike’ın, Portekizli yıldızla yaptığı 1 milyar Dolar’lık (6.1 milyar TL) anlaşmayı iptal edeceği konuşuluyor. EA Sports da, “Kapak oyuncularımızın ve elçilerimizin EA değerlerini gözeterek davranmasını isteriz” diyerek konuya temkinli yaklaştı. Sadece Juve, oyuncusuna tam destek vererek arkasında durduklarını ifade etti. Portekiz Milli Takımı’nın teknik direktörü Fernando Santos da Ronaldo’nun kadroya alınmamasıyla ilgili olarak, “Bu benim, federasyon başkanımızın ve Ronaldo’nun aldığı ortak bir karardır” ifadelerini kullandı.