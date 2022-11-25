2022 Dünya Kupası öncesi verdiği röportajda kulübü Manchester United ve teknik direktörü Erik ten Hag'ı eleştiren Cristiano Ronaldo, açıklamalarıyla gündeme damgasını vurmuştu.





İKİNCİ DÖNEM İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Cristiano Ronaldo, 2003-09 arasında formasını giydiği Manchester United'a 2021'de Juventus'tan transfer olarak geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinin forması altında 24 golle takımın en golcü ismi olsa da United, ligi altıncı sırada bitirebilmişti.

TEN HAG İLE ANLAŞAMADI

Manchester United, 2022'nin yaz aylarında Erik ten Hag ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo, Temmuz ayında takımdan ayrılmak istemişti ki United'da kalsa da menajer Ten Hag ile ilişkisi sürekli gergin seyretti.

YOLLAR AYRILDI

Olay yaratan açıklamaları sonrası önce kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde de sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

RONALDO, 350 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI

Ronaldo ve United, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Ayrılık süreci öncesinde Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in, Ronaldo'ya iki yıl için 350 milyon euro teklif ettiği öğrenilmişti. CR7 de bu teklifi doğrulamıştı. Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportajda dev teklifle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

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Piers Morgan: "Suudi Arabistan'dan gelen 350 milyon euro'luk teklifi reddettiğin doğru mu?"

Cristiano Ronaldo: "Evet ama birçok kulübün beni reddettiğini söylüyorlar. Tamamen yalan. Beni isteyen kulüpler var. Kendimi kulübümde mutlu ve motive hissettiğim için ayrılmadım."

2030 DÜNYA KUPASI İÇİN

İngiliz Daily Mail Gazetesi, bu kez de aynı ülkeden Al-Nassr'ın, 37 yaşındaki golcü için çılgın bir parayla devreye gireceğini iddia etti. Suudiler'in, Ronaldo'yu ülkelerinde görmek istemelerinin sadece dünyanın ilgisini çekmek değil, ayrıca hayalini kurdukları 2030 Dünya Kupası ev sahipliği için yürütecekleri kampanyada bu transferin kendilerine destek olacağını düşünüyorlar.



