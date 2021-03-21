Serie A'nın 28. haftasında Juventus'un Benevento'yu konuk ettiği maç öncesinde Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya büyük onur.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, maç öncesinde 770 golün şerefine yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya en iyisi anlamına gelen 'Goat' yazılı forma hediye etti.

36 yaşındaki futbolcu, Serie A'da geçtiğimiz hafta oynanan Cagliari maçında "hat-trick" yaparak toplam gol sayısını 770'e çıkarmıştı. Ronaldo, futbol tarihinin en fazla gol atan futbolcusu konumunda.

Pele, sosyal medyadan tebrik etmişti

Futbol efsanesi Pele, haftaiçi twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Brezilyalı efsane daha önce sosyal medya hesabında yer alan biyografisine, "1283 golle en çok gol atan oyuncu" ifadesine yer vermişti.