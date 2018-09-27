Ronaldo’ya bir maç ceza

UEFA’dan yapılan açıklamada, İtalya ekibi Juventus’un İspanya temsilcisi Valencia’ya konuk olduğu maçın 29. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Ronaldo’nun bir maç ceza aldığı duyuruldu.

Bu kararın ardından Ronaldo, Juventus’un 2 Ekim’de İsviçre’nin Young Boys takımını ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ilk haftasında 19 Eylül’de oynanan ve Ronaldo’nun turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördüğü karşılaşmayı Miralem Pjanic’in penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

AA