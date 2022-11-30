2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun geleceği netleşmeye başlıyor. İspanyol Marca'ya göre dünyaca ünlü süperstarın yeni adresi belli oluyor.

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 Sezonunda Serie A ve İtalya Kupasında Attığı Tüm Goller





ERIK TEN HAG'LA PROBLEM YAŞADI

Yıldız isim 3 yıllık İtalya macerasının ardından, kendisini kanıtladığı, efsanesi olduğu ve 'yuva' dediği Manchester'a döndü. Ancak CR7'nin ikinci baharı burada hiç iyi geçmedi. Geçen sezon 39 maçta 24 gol, 3 asistle oynayan ancak zaman zaman eleştirilerin odağında olan 37 yaşındaki oyuncu, Erik ten Hag'ın takımın başına gelmesi sonrasında daha büyük sorunlar yaşamaya başladı.









RÖPORTAJI OLAY OLDU

Başarılı hocanın öncelikleri arasında yer almayan, yedek kaldığı maçlarda tepki gösteren, stadyumdan erken ayrılan, takımdan uzak bir görüntü ortaya koyan Cristiano Ronaldo son olarak kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz basınına sert bir röportaj veren, hem United hem de teknik direktör Hag hakkında olumsuz ifadeler kullanan Portekizli yıldızın geleceği merakla bekleniyordu.









SONU OLDU

Manchester United ile Ronaldo'nun yolları, 37 yaşındaki golcü oyuncunun, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki ses getiren röportajından bir hafta sonra ayrıldı. Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan ve verdiği röportajda kulüp imajını kötüleyen ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

"İHANETE UĞRADIM" DEMİŞTİ

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.









KULÜBÜ ELEŞTİRMİŞTİ!

Kulübün, teknik direktör Alex Ferguson'ın ayrıldığı 2013'ten bu yana gelişim kaydedemediğini savunan Ronaldo, "Kendisi (Ferguson), kulübün hak ettiği doğrultuda ilerlemediğini herkesten iyi biliyor. Manchester United'ı ve taraftarlarını seviyorum. Taraftarlar her zaman benim yanımda oldu. Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu nedenle Manchester United'a geldim" ifadelerini kullanmıştı.

200 MİLYON EURO

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yolları ayrılan yıldız futbolcu için Marca'dan önemli bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi. Marca'nın haberinde oyuncuya 2,5 yıllık sözleşmeye karşılık yılda 200 milyon euro teklif edildiğine yer verildi.









TALISCA VE ABOUBAKAR'IN YANINA GİDİYOR

Al-Nassr'ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez'in yanı sıra Türkiye'den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.

TRANSFER İÇİN 28 GÜNLERİ OLACAK

Suudi Arabistan'da kış transfer dönemi 1 Ocak 2023'te başlayacak 29 Ocak 2023'te ise sona erecek. Al-Nassr'ın Ronaldo'yu kadrosuna katmak için 28 günü olacak. Dünya Kupası ise 18 Aralık'ta sona erecek. Portekiz'in finale kalması halinde Ronaldo en erken 18 Aralık'ta Dünya Kupası'ndan dönebilecek. Dünyaca ünlü yıldızın Dünya Kupası sonrası kısa süreli bir tatil yapacağı ve ardından Al-Nassr'ın teklifine cevap vereceği iddia edildi.









RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDELER

-2 Villa

-2 Yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı

-1 Zırhlı Jip araç

-1 Özel Zırhlı Porsche

-Maç başı 200 Bin €

-Gol başı 200 Bin €