Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Lionel Messi'li Arjantin, grubun ilk maçında Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayarak taraftarına şok yarattı. Bu maçta Arjantin'in tek golünü penaltıdan Messi kaydetmişti.

Güney Amerika ekibi, ikinci maçında yine aynı kıtada yer alan Meksika'yı Messi ve Fernandez'in golleriyle 2-0 yenerek ilk galibiyetini almış oldu.

Grubun son maçında Tangocular, Polonya'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Buy maçın gollerini Allister ve Alverez attı.

Son 16 turunda Avustralya ile eşleşen Arjantin, Messi ve Alvarez'in golleriyle rakibini eleyerek çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi.

PENALTILARLA GEÇTİ

Çeyrek final turunda karşı karşıya gelen Hollanda ve Arjantin maçının normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara gidildi. Arjantin Moline ve Messi'nin golleriyle 2-0 öne geçmişti ancak Hollanda Weghorts' attığı gollerle maçı uzatmalara götürmeyi başardı. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Arjantin yarı finale çıkmaya hak kazandı.





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ŞİMDİ RAKİP HIRVATİSTAN

Güney Amerika ekibi, Dünya Kupası yarı finalinde ise önceki turda Brezilya'yı sürpriz şekilde eleyen Hırvatistan'la karşılaşacak. Tangocular bugün kazanması halinde finale yükselecek ve Fransa - Fas karşılaşmasından gelecek rakibini bekleyecek.

MESSİCİLER SEVİNÇLİ, RONALDOCULAR KAHROLDU

Dünya Kupası başlamadan önce hem Messi hayranları hem de Ronaldo hayranları bu turnuvaya başlarken büyük umutlar besliyordu. Messili Arjantin yarı finale kadar yükselirken, Ronaldolu Portekiz ise çeyrek finalde sürpriz bir şekilde Fas'a elenerek turnuvaya veda etti. Ronaldo son iki maça yedek başlarken Portekizliler bu tercihlerin elenmelerinde büyük pay sahibi olduklarını düşünüyor.









RONALDO İÇİN 500 MİLYON DOLAR

Cristiano Ronaldo için en büyük teklifi şu ana kadar Suudi Arabistan takımı Al Nassr vermişti.

Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Al Nassr'ın Ronaldo için teklifi toplamda yarım milyar Euro'ya yaklaştığı iddia ediliyor.

INTER MİAMİ İDDİASI YALANLANDI

Arjantinli yıldızın, David Beckham'ın ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye imza atacağı iddia edilmişti.

Ancak daha sonra Lionel Messi'nin menajeri Marcelo Mendez, "Bu tamamen yalan bir haber. Lionel Messi'nin gelecek sezon Inter Miami'ye katılması için herhangi bir görüşme olmadı" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

MESSİ İÇİN BARCELONA İDDİASI

Portekizli yıldızın transferi her gün konuşulurken bugün ise Messi için iddia ortaya atıldı. İspanyol basınının iddiasına göre Lionel Messi, 2023 yazında Barcelona'ya dönebilir.

El Nacional gazetesi, 2022 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Arjantinli yıldızın sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılıp Barcelona'ya geri dönebileceğini iddia etti.

Habere göre Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşü, Paris Saint-Germain'in transfer listesini süsleyen Ousmane Dembele'nin Fransız devine transferini sağlayabilir.

35 yaşındaki dünya yıldızı, bir yıllık uzatma opsiyonunun kullanılmaması durumunda 2021 yazında imza attığı Paris Saint-Germain'deki sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak. Böylece Messi, Barcelona'ya transferi durumunda Katalan ekibi oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.





Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller