UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid ile Juventus kozlarını paylaşacak. İtalyan devi Juventus'ta ise gözler süper yıldız Ronaldo'nun üstünde olacak.





Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise, karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncuyla karşılaşmaya hazır olmak zor. O bir gol canavarı. Harika özellikleri var ve herkesin ceza sahası çevresinde neler yapabileceğinden emin olmasını sağlıyor. Onu kontrol etmek zor. Kafa vuruşları, şutları ve paslarıyla muhteşem bir yetenek. Ona karşı daha önce de zorlandık. Bazen kazandık bazen kaybettik" ifadelerini kullandı.

Daha önce Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i Ronaldo'nun golleri ile 3-0 yenmişti. İşte o maçta Ronaldo'nun çılgın performansı...