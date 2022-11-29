Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaştı. İlk maçında Gana'yı 3-2 mağlup eden Cristiano Ronaldo önderliğinde Portekiz, 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek istiyordu. Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı.

Ronaldo sevindi, gol Fernandes'e yazıldı

Mücadele hızlı başladı, karşılıklı ataklar yaşandı ancak bir türlü gol sesi çıkmadı. ilk devre başladığı gibi biterken, ikinci yarıda eşitlik bozuldu. 64. dakikada Bruno Fernandes sol kanattan ortaladı, ceza sahasında Cristiano Ronaldo dokunmaya çalıştı ancak çabası yeterli olmadı. Fakat buna rağmen top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu. FIFA golü Fernandes'e yazdı.

Bir kez daha sahnede!

Bu dakikanın ardından Uruguay biraz daha yüklendi. 75'te Trabzonsporlu Maxi Gomez'in sert şutu direkten oyun alanına döndü. 90+3'te ise Bruno Fernandes yine sahneye çıktı ve penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 2-0.

Cuma günü belli olacak

Bu sonuçla Portekiz puanını 6 yaparak Son 16 biletini aldı. Muslera, Torreira ve Gomez gibi tanıdık isimlerin yer aldığı Uruguay ise 1 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Gruptaki diğer maçta Gana, Güney Kore'yi 3-2 devirdi. Cuma günü Gana-Uruguay, Güney Kore-Portekiz maçları oynanacak ve gruptan çıkacak son takım resmen belli olacak.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Alireza Faghani ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

4' Ronaldo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Carvalho'nun gelişine yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

8' Fernandes'in ceza sahası dışından şutu kalenin solundan dışarı gitti.

12' Olivera'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gimenez'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

33' Bentancur, Portekiz savunmasının arasına daldı, çalımla çıktı, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda kaleci Costa gole izin vermedi.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

İlk devre bitti.

46' İkinci yarı başladı.

GOL!

54' Bruno Fernandes sol kanattan ortaladı, ceza sahasında Ronaldo yükseldi ancak dokunamadı, buna rağmen top kaleye yöneldi ve filelerle buluştu. Portekiz 1-0 önde.

DİREK!

75' Trabzonspor 'un yıldızı Maxi Gomez ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

PENALTI!

88' Bruno Fernandes'in şutunda top ceza alanında Gimenez'in eline çarptı. VAR kontrolü sonrası penaltı kararı verildi.

GOL!

90+3' Beyaz noktanın başına geçen Fernandes topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, skoru 2-0'a getirdi.

DİREK!

90+9' Fernandes'in yay üzerinden sert şutu direkten dışarı çıktı. Yıldız oyuncu hat-trick şansını kaçırdı!

Mücadele sona erdi.

Portekiz-Uruguay ilk 11'ler:

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes, Ruben Neves, Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

Uruguay: Rochet, Gimenez, Godin, Coates, Varela, Olivera, Bentancur, Valverde, Vecino, Darwin Nunez, Cavani

Cristiano Ronaldo: Portekiz'in en önemli adamı