Futbol dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir isim olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde eleştirilerin odağındaki isim oldu. Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla sayısız başarı elde eden Ronaldo, geçtiğimiz sezon İngiltere'ye geri dönmüştü. İkinci ManU döneminde yine istatistikleri alt üst eden Ronaldo, bir kez daha herkesin saygısını kazanırken takımını da üst sıralara taşıyan isim oldu.

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 Sezonunda Serie A ve İtalya Kupasında Attığı Tüm Goller

FORMASINI KAYBETTİ

Bu sezon ise Ronaldo için tepetaklak bir dönem oluyor. Hollandalı çalıştırıcı Erik Ten Hag ile yıldızı barışmayan 37 yaşındaki yıldız, birçok maçta formasından uzak kaldı. Oyuna alınmamasıyla alakalı gösterdiği tepki sonucu da kadro dışı kala Ronaldo, Premier Lig'de bir maçı tribünden takip etmişti. Yaz transfer dönemi boyunca takımdan ayrılacağı sık sık konuşulan Ronaldo'nun devre arasında yeni bir transfer yapması öngörülüyor. Bu sırada Portekizli dünya yıldızı, Fransız basınından L'Equipe'e verdiği röportajda olay açıklamalarda bulundu.

"PSG'DE FORMA GİYEBİLİRİM"

Cristiano Ronaldo verdiği röportajda Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyebileceğini söyledi. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, son dönemde İngiliz ekibi ve teknik direkötörü Erik Ten Hag ile yaşadığı olaylar yüzünden sezon başından beri takımdan ayrılmak istediği bilinen Portekizli yıldız, Fransız gazeteci Thierry Marchand ile yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Ronaldo 2019'da Real Madrid'den Juventus'a transfer olarak kariyerinde önemli bir risk aldığını belirtirken, 2018 yılında Ballon D'or'u kazanamamasıyla futbolu bırakmayı bile düşündüğünü söyledi.

PSG'nin ilgisinin sorulması üzerine 37 yaşında yıldız oyuncu şu sözleri söyledi:

"Kapının açık olduğunu biliyorum, kendimi Parc des Princes'te 50.000 Portekizli göçmenin önünde oynarken hayal edebiliyorum. Harika olurdu." Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United ile 16 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Futbolseverler için Ronaldo ve Messi ikilisinin bir arada oynaması büyük bir hayal iken bu durumun gerçekleşme ihtimali büyük heyecan uyandırdı. (Sabah)