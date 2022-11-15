Ronaldo bu kez onları hedef aldı: 'O ikisi arkadaşım değil'

Premier Lig devi Manchester United'a geri dönen, 2. döneminde teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar nedeniyle büyük bir kriz haline gelen Ronaldo verdiği röportajda bomba açıklamalara imza attı. Cristiano'nun dünkü yayınlanan bölümünde, Hollanda'lı teknik adam ile ilgili ağır ifadeler yer alırken, bugünkü bölümde ise eski takım arkadaşıyla ilgili sert sözler vardı...





İLK BÖLÜMDE SERT İFADELER VARDI

Portekizli yıldız, ünlü gazeteci Piers Morgan ile TV röportajı için bir araya geldi. 90 dakikalık röportajın detayları da The Sun aracılığıyla medyaya sunuldu. Cristiano Ronaldo'nun gündemi sarsacak bu röportajı vermesindeki ana nedenin üzerine atılan suçlamalar olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın kendisine yönelik sunulan ithamlardan, küçümsemelerden, bitmeyen suçlamalardan artık bıktığı ve gündemdeki konulara açıklık getirmek istediği ifade edilmişti.

2. DÖNEM İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI

Cristiano Ronaldo, 2003-09 arasında formasını giydiği Manchester United'a 2021'de Juventus'tan transfer olarak geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinin forması altında 24 golle takımın en golcü ismi olsa da United, ligi altıncı sırada bitirebilmişti.

'KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM'

Juventus sonrası Manchester City'ye transferi gündeme gelen Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson etkisiyle kalbinin sesini dinleyerek United'a döndüğünü belirtti. Yaptığı açıklamada Ronaldo, "Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 Sezonunda Serie A ve İtalya Kupasında Attığı Tüm Goller





'ONA SAYGI DUYMUYORUM'

Portekizli yıldızın Tottenham maçındaki hareketi, Chelsea ile oynanacak mücadelede kadro dışı kalmasına neden oldu. Cristiano Ronaldo, sonrasında takıma dönse de Piers Morgan'a Erik ten Hag hakkındaki görüşlerini net şekilde ifade etmişti. Kariyerinin en zor dönemlerini yaşayan Cristiano Ronaldo; Erik ten Hag konusunda yaptığı açıklamada, "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o da bana saygı göstermiyor. Eğer bana saygınız yoksa ben de size asla saygı duymam" ifadelerini kullanmıştı.

'ADINI BİLE DUYMADIM'

Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester United döneminde Ole Gunnar Solskjaer sonrası Ralf Rangnick göreve getirilmişti. United'ın durumu Rangnick döneminde de iyileşme göstermedi ve Portekizli yıldız, kariyerinin son 10 yıllık bölümünün büyük kısmını sportif direktör olarak geçiren Rangnick'in teknik direktörlük yapma yeterliliğini sorguladı. Yaptığı açıklamada Ronaldo, "Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım" ifadelerini kullanmıştı.

ROONEY'E SERT ÇIKTI

Cristiano Ronaldo, kendisine saldıran ve United'ın ondan kurtulması gerektiğini belirten isimleri ve benzer görüşleri paylaşan eski takım arkadaşı Wayne Rooney'i manşet olma çabalarıyla küçümserken konuya ilişkin, "Rooney'nin beni neden bu kadar kötü eleştirdiğini bilmiyorum. Muhtemelen o kariyerini bitirmişken ben hala üst düzeyde oynadığım için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok" açıklamasını yaptı.





'İHANETE UĞRADIM'

Röportajda Erik ten Hag açıklamaları gibi en dikkat çeken noktalardan biri de 'ihanet' söylemi oldu. Kulüpte 'günah keçisi' ilan edilmeye çalışıldığını belirten Cristiano Ronaldo, "Bunu yapan sadece teknik direktör değil, kulüp içinde 2-3 adam da var" dedi. Morgan'ın yöneticilerin kendisinden kurtulmaya çalıştığını hissedip hissetmediğine ilişkin sorusuna ise Cristiano Ronaldo, "Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da" şeklinde yanıt verdi.





2. BÖLÜM YAYINLANDI

Piers Morgan'ın Uncencored (Sansürsüz) programına katılan Cristiano Ronaldo röportajının ikinci bölümü yayınlandı. Yeni açıklamalarında Portekizli süperstar bu kez kulübün sahipleri Glazerlar, eski takım arkadaşları Gary Neville ile Wayne Rooney'in yanı sıra kulüp yönetimini de hedef aldı. İşte Ronaldo'nun açıklamalarının satırbaşları:

'KIZIMIN HASTALIĞINA İNANMADILAR'

Kampa geç katılmasıyla ilgili önemli gerekçeleri olduğunu söyleyen ve buna inandıklarını anlatan Ronaldo; 'Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor.' açıklamalarında bulundu.





'ROONEY VE GARY NEVILLE ARKADAŞIM DEĞİL'

Premier Lig devi Manchester United'a ilk döneminde imza atan ve o dönem birlikte forma giyen Rooney ve Neville'ın Ronaldo hakkında yaptıkları sert açıklamalarla ilgili de konuşan Portekizli Dünya Yıldızı; 'Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil...'

'HİÇBİR GELİŞME YOK'

Sir Alex Ferguson sonrası Manchester United'ın hiç iyi durumda görünmediğini belirten Portekizli yıldız, "İlerleme sıfırdı. Sir Alex ayrıldığından beri kulüpte hiçbir gelişme görmedim. Hiçbir şey değişmemişti. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor" demişti.





'BU KULÜP ZİRVEDE OLMALI'

United'a geldiğinde dünyanın en iyi oyuncularıyla sözleşme imzalayamayacağını ve bunun en iyi kupaları kazanma şanslarını daha da zorlaştığını öğrenince hayal kırıklığına uğradığını belirten Ronaldo, "Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil" dedi.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA RONALDO'YA ŞOK TEPKİ

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na Portekiz Milli Takımı'yla katılacak olan Cristiano Ronaldo, dün kampa katıldı. Portekiz Milli Takımı'nın resmi hesabında futbolcuların soyunma odasına gelişleri ve takım arkadaşlarıyla yer aldığı bir video paylaşıldı. Fakat videodaki Ronaldo detayı dikkatlerden kaçmadı.

BRUNO FERNANDES ELİNİ SIKMAYINCA...

Bruno Fernandes, soyunma odasına girdiği bölümde ilk önce Manchester United'tan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu görmezlikten geliyor. Ronaldo'nun selamlaşmak için uzattığı eli bir süre hava kalırken Bruno Fernandes daha sonra istemsiz bir şekilde yıldız futbolcunun elini sıktı.Çok kısa süren tokalaşma sonrası Bruno arkasını dönüp giderken Ronaldo'nun yüzündeki şaşkınlık ifadesi gözlerden kaçmadı. Daha sonra Bruno Fernandes dönüp Ronaldo'ya bir şeyler derken görüntü orada kesiliyor.

RÖPORTAJI TAKIMI KIZDIRDI

Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği ve hem takımı hem de teknik direktörü hedef aldığı röportaj sonrası Manchester United futbolcularının yıldız futbolcuya çok kızdıkları iddia edilmişti.