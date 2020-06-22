İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in başkanlığını yapan Brezilyalı efsane Ronaldo, yeni sezonda Alexis Sanchez'i takımlarında görmek isteyeceklerini belirtti.

Milli oyuncularımızdan Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid'in çoğunluk hissesinin de sahibi olan Ronaldo, "Alexis Sanchez gittiği her yerde başarılı oldu. Çok kaliteli bir oyuncu. Eğer Inter'de başarılı olamazsa Valladolid'in ona kapıları açık" ifadelerini kullandı.

Alexis Sanchez, kiralık olarak forma giydiği Inter'de sezonu tamamlamayı planlarken sonrasında ise bonservisinin bulunduğu Manchester United'dan ayrılması bekleniyor.