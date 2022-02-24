Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları oynanan iki maçla tamamlandı. Gecenin iki maçından biri olan Atletico Madrid - Manchester United karşılaşması, İspanyol ekibin sahası Wanda Metropolitano'da oynandı. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Manchester United forması giyen Portekizli Cristiano Ronaldo, mücadele vasat 90 dakika geçirdi.

Deneyimli oyuncu, Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynadığı son dört maçta takımına gol ya da asist katkısı yapamazken sahadan galibiyet ile ayrılamadı.