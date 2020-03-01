Ronaldo takım arkadaşlarını fena eleştirdi!
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Lyon maçının devre arasında takım arkadaşlarını ciddi şekilde eleştirdi. Kameraları fark etmeyen Ronaldo ve Dybala, orta saha oyuncuları hakkında sert ifadeler kullanılan bir sohbet gerçekleştirdi. İşte o ifadeler..
Juventus forması giyen yıldız oyuncular Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'nın takım arkadaşlarını birbirlerine şikayet ettikleri konuşmalar ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransa'da Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçın ikinci yarısı başlamadan hemen önce tünelde sohbet eden ikili, orta sahanın kendilerine yeterince destek vermemesinden dert yanarken kameralara yakalandı.
İşte o ifadeler;
Cristiano Ronaldo: "İleride yalnız kalıyoruz. Orta sahada oynayanlar bize yeterli desteği vermiyor"
Paulo Dybala: "Kimse bize top taşımıyor" cevabını verdi.
Cristiano Ronaldo: "Farkındayım. Dönen topları bile alamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorlar"
(Spor Arena)