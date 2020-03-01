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Ronaldo takım arkadaşlarını fena eleştirdi!

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Lyon maçının devre arasında takım arkadaşlarını ciddi şekilde eleştirdi. Kameraları fark etmeyen Ronaldo ve Dybala, orta saha oyuncuları hakkında sert ifadeler kullanılan bir sohbet gerçekleştirdi. İşte o ifadeler..

01 Mart 2020, Pazar 15:07 Son Güncelleme:
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Ronaldo takım arkadaşlarını fena eleştirdi!

Juventus forması giyen yıldız oyuncular Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'nın takım arkadaşlarını birbirlerine şikayet ettikleri konuşmalar ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransa'da Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçın ikinci yarısı başlamadan hemen önce tünelde sohbet eden ikili, orta sahanın kendilerine yeterince destek vermemesinden dert yanarken kameralara yakalandı.

İşte o ifadeler;

Cristiano Ronaldo: "İleride yalnız kalıyoruz. Orta sahada oynayanlar bize yeterli desteği vermiyor"

Paulo Dybala: "Kimse bize top taşımıyor" cevabını verdi.

Cristiano Ronaldo: "Farkındayım. Dönen topları bile alamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorlar"

(Spor Arena)

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