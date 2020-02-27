Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'a deplasmanda 1-0 kaybederken çok fazla etkili olamadı. UEFA resmi sitesine göre sadece bir isabetli şut çeken Juventus, savunma hattı Süper Lig'de forma giymiş oyunculardan kurulu Fransız ekibine adeta diş geçiremedi.

Marçal (Gaziantepspor 2015-16): Brezilyalı oyuncu Marçal, 2015-16 sezonunda Süper Lig'de Gaziantepspor forması giymişti. Daha sonra Benfica'ya dönen oyuncu 2017-18 sezonunda beri Lyon forması giyiyor. Market değeri 3 milyon Euro.

Marcelo (Beşiktaş 2016-17): Beşiktaş'a 2016 yılı başında gelen Brezilyalı stoper, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olan temsilcimizde önemli bir rol oynamıştı. Daha sonra Lyon'a geçen oyuncu bu maçta da etkili bir performans gösterdi. Market değeri 3,5 milyon Euro.

Denayer ( Galatasaray 2015-16, 2017-18): Galatasaray'a ilk olarak 2015-16 sezonunda gelen daha sonra 2017-18 sezonunda da forma giyen Belçikalı stoper Denayer, iki sezondur Lyon takımında görev yapıyor. Market değeri 15 milyon Euro.







