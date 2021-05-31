İtalya Serie A'da Juventus, geçen sezon beklentilerin uzağında kalsa da yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ligde rakip ağları 29 kez havalandıran Portekizli futbolcu, gol kralı olarak sezonu tamamlamıştı. 36 yaşındaki yıldızın bu başarısı ona Serie A'da 2020-2021 sezonunun en iyi forveti ödülünü getirdi.





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Şampiyonlar Ligi vizesi son maçta geldi

Ronaldo'nun aksine ligde şampiyonluğun oldukça uzağında kalan Juventus, sezonu şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 78 puanla 4. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi vizesini de son maçta almayı başarmıştı.