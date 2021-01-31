Dünya futbolunun gelmiş-geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen Fenomen Ronaldo, geçmişi hakkında konuştu.

Kariyerinde kazanamadığı 2 kupanın kendisinde ukte olarak kaldığını söyleyen Brezilyalı, "Şampiyonlar Ligi ve Libertadores kupalarını kazanmak için iki parmağımı feda edebilirdim. Keşke birini Cruzeiro ya da Corinthians ile diğerini de Inter veya Real Madrid altında kazanabilseydim" yorumunu yaptı.