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Ronaldo: Şampiyonlar Ligi ve Libertadores için iki parmağımı feda edebilirdim

Dünya futbolunun gelmiş-geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen Fenomen Ronaldo, ''Şampiyonlar Ligi ve Libertadores kupalarını kazanmak için iki parmağımı feda edebilirdim.'' dedi.

31 Ocak 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Ronaldo: Şampiyonlar Ligi ve Libertadores için iki parmağımı feda edebilirdim

Dünya futbolunun gelmiş-geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen Fenomen Ronaldo, geçmişi hakkında konuştu.

Kariyerinde kazanamadığı 2 kupanın kendisinde ukte olarak kaldığını söyleyen Brezilyalı, "Şampiyonlar Ligi ve Libertadores kupalarını kazanmak için iki parmağımı feda edebilirdim. Keşke birini Cruzeiro ya da Corinthians ile diğerini de Inter veya Real Madrid altında kazanabilseydim" yorumunu yaptı.

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