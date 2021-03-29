Ronaldo sahayı terk etti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Sırbistan karşısında 2-0 öne geçen fakat bu üstünlüğünü koruyamayarak deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Portekiz'de kaptan Cristiano Ronaldo'yu hakemler çıldırttı. Uzatmanın son dakikası 90+3'te Ronaldo'nun vuruşunda ağlara giden topu Sırp savunması son anda çıkardı. Ancak karşılaşmanın Hollandalı hakemi Danny Makkelie, yan hakemi Mario Diks'in pozisyona 'Devam' demesi sonrası maçı devam ettirdi. Ronaldo, hemen Diks'in yanına koşarak itiraz etti.

Çok öfkelendi...

Ancak elemelerde VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi kullanılmadığı için süperstarın golü de güme gitti. Ronaldo, son düdük çalmadan eliyle bitti tarzı işaret yapıp ve pazubandını da yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tuttu. Konuyla ilgili olarak 36 yaşındaki forvet, "Ülkem için oynamaktan gurur duyuyorum ama bazen bazı şeylerle baş etmesi güç oluyor, özellikle de tüm ulusumuzun zarar gördüğü anlarda" dedi. Portekiz basınında Diks için 'Hırsız' yorumları yapıldı.