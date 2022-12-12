Ronaldo öfkesi dinmiyor!

Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Son 16'da 6-1 kazanılan İsviçre mücadelesinde teknik direktör Fernando Santos'un yedek bıraktığı Ronaldo, Fas karşısında da yedek soyundu ve 51'de oyuna girdi.

Şok mağlubiyet sonrası Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, kız kardeşi Elma Aveiro ve Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo'nun hedefinde Santos vardı. Karşılaşma sonunda gözyaşları içerisinde soyunma odasının yolunu tutan 38 yaşındaki süperstarla ilgili Rodriguez, "Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden dostun (Santos) kötü karar verdi. Bu maçı biz kaybetmedik, bugün ders aldık" yorumunu yaptı.

'Hemen istifa etmeli'

CR7'nin kardeşi Aveiro, "Bir adamı öldürdünüz. Bir takımı öldürdünüz. Bir ulusu öldürdünüz. Buna sebep olanlar hemen istifa!" derken, süperstarın 41 yaşına geleceği 2026 Dünya Kupası'nda da oynayabileceğine dair bir paylaşımda da bulundu. Figo ise "Dünya Kupası'nı Ronaldo yedekteyken kazanamazsınız. İsviçre'ye karşı harika bir sonuç aldık ama Ronaldo'yu yedek bırakmak bir hata. Bu mağlubiyet teknik ekip ve Fernando Santos'a yazar" ifadelerini kullandı. Manchester United'la yollarını ayıran ve yeni durağı merak konusu olan Ronaldo'nun, Katar'da kaldığı ve Dubai'de ailesiyle birlikte bir süre tatil yapacağı öğrenildi.

Ronaldo, maçın bitmesiyle birlikte dizlerinin üstüne çöktü ve ağlamaya başladı. Boşta olan 38 yaşındaki oyuncunun kulüp ve Milli Takım kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı ise büyük merak konusu.

Fernando Santos: Pişman değilim

2014'ten beri Portekiz'in başında olan Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yu ikinci kez yedek bırakmasıyla ilgili olarak, "Pişman değilim" yorumunda bulundu. Santos, "Bu kararımın takım üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu anda en çok acı çeken Ronaldo ve benim. Geleceğimi başkanla oturup konuşacağız" diye konuştu. 68 yaşındaki teknik adamın görevine son verileceği konuşuluyor. Santos şu ana kadar ülkesiyle EURO 2016'yı ve 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi'ni kazanırken, 2017'deki Konfederasyon Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı.

Pepe: Bu kabul edilemez

Beşiktaş 'ın eski oyuncusu olan ve kariyerine Porto'da devam eden Pepe, Fas maçı sonrası Arjantinli hakem Facundo Tello'yu hedef aldı. Pepe, "Hollanda maçı sonrası Messi ve Arjantin'in durumundan sonra bizim karşılaşmaya Arjantinli bir hakemin verilmesi kabul edilemez. Kalecileri sürekli zaman geçirdi, ancak sadece 8 dakikalık duraklama süresi eklediler" dedi. Bruno Fernandes de "Kupada devam eden bir ülkenin hakeminin turnuvada görev alması inanılmaz. Şampiyonluğu Arjantin'e mi verecekler bilmiyorum ama açıkçası bize karşı her şeyi yaptılar" yorumunu yaptı.