Dünya futbolunun efsane isimlerinden Brezilyalı Ronaldo Nazario, 1997 yılında Barcelona'dan Inter'e olan transfer sürecini anlattı.

Sky Sports'a konuşan Ronaldo, 1997 yılında flaş bir hamle ile Barcelona'dan ayrılarak Inter'e transfer olma sürecini şu şekilde dile getirdi: "Barcelona ile sözleşmemi uzatmak için bir anlaşmaya vardım, ancak dört gün sonra başkan beni aradı ve devam etmenin imkansız olduğunu söyledi. Diğer kulüplerle pazarlık etmekte özgür olduğumu ve Inter'in serbest kalma bedelimi hemen ödediğini söyledim. Serie A dünyanın en iyi ligiydi."

"Benzema Ballon d'Or'u hak ediyor"

Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema hakkında da görüşlerini paylaşan Ronaldo, "Karim Benzema Ballon d'Or'u hak ediyor. Bunu yıllardır söylüyorum ve bunun için eleştirildim ama o bunu hak ediyor." dedi.

Kariyerinde Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Ronaldo, şu anda sahibi olduğu Real Valladolid ve Cruzeiro'nun başkanlık görevlerini yürütüyor.



