,FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı. Oyların büyük çoğunluğu alan yıldız golcü ödülünü kazanırken son yıllarda bu ödülü domine eden iki isim yine gündeme geldi.

Ülkeler adına Milli Takım teknik direktörü ve kaptanlarının oy verdiği organizasyonda, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, üç tercih hakkını Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den yana kullandı. Messi'ye oy vermesi dikkat çeken Ronaldo ise aynı şekilde Messi'den oy alamadı. Arjantin'in yıldızı eski takım arkadaşı Neymar'ı ilk sıraya koyarken Mbappe'yi ikinci, Lewandowski'yi de üçüncü olarak gösterdi.

Lionel Messi oyları

Neymar

Mbappe

Lewandowski





Cristiano Ronaldo oyları

Lewandowski

Messi

Mbappe