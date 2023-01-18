Ronaldo, Messi karşısına kaptan olarak çıkacak!

Geçtiğimiz hafta 4 takımlı İspanya Süper Kupası'na ev sahipliği yapan, bu akşam İtalya Süper Kupası finaline tanıklık edecek Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'daki 70 bin kişilik Kral Fahd Stadyumu'nda, yarın da efsane bir mücadele yaşanacak.

Lionel Messi'li PSG, Cristiano Ronaldo'nun yeni transfer olduğu Suudi Arabistan'daki Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karmasına karşı sahne alacak.

Belki de iki süperstar Ronaldo ve Messi, son kez aynı sahada birbirlerine rakip olacak. 2022 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez maça çıkacak Ronaldo'nun, bu özel karşılaşmada karma takımın kaptanı olacağı öğrenildi.

PSG'nin tek bir kuruş masraf ödemeyeceği mücadeleden yaklaşık 10 milyon Euro gelir elde edeceği konuşuluyor. Dünyadaki birçok futbol severin merakla beklediği karşılaşma, yarın saat 20.00'den itibaren Beinsports 4'ten ekranlara gelecek.