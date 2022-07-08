United'ın şu ana kadarki idmanlarında yer almayan ve bugünkü Bangkok seyahati öncesinde de kafileye katılması beklenmeyen Ronaldo ile Chelsea'nin ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı. 37 yaşındaki süperstar için Londra temsilcisinin, yaklaşık 16 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü. Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar adına 38 maçta 24 gol atıp, 3 de asist yapan Portekizli forvetin yanı sıra Maviler'in, Manchester City'den Raheem Sterling'i de 50 milyon Euro'ya almaya çok yakın olduğu belirtildi.