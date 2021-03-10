Ronaldo Juventus ile çeyrek finali geçemedi

2018-19 sezonu başında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise istediğini bulamadı. Üç sezonda 14 kez gol kaydeden Ronaldo, kritik maçlarda fileleri havalandırmasına atmasına rağmen çeyrek finalin ötesine geçemedi. Üç sezonda Ajax, Lyon, Porto gibi takımlara karşı yaşanan kayıpların ardından yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı belirsiz...Ronaldo'nun 2022 yazına kadar sözleşmesi var.

Kulübün eski başkanı Giovanni Gigli ise maçın ardından yaptığı açıklamada yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun maliyetinin çok yüksek olduğunu ve kulübün bu maliyetin karşılığını alamadığını söyledi.

C. Ronaldo hem Devler Ligi tarihinin en golcü oyuncusu hem de kazandığı 5 kupayla nasıl bir kazanan olduğunu daha önce ispat etmişti. Juventus ile büyük hayalleri bulunan yıldız oyuncu aralarında Atletico Madrid ve Barcelona maçları da dahil bir çok maça damga vurdu ama takımı ile ilerleyemedi.





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Juventus ile ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Ronaldo, daha sonra Atletico Madrid'e karşı müthiş bir solo performans göstermişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Juventus, sahasında Ronaldo'nun 3 golü le turu geçmişti. Fakat Ajax'a 1-1, 1-2 ile elenip çeyrek finalde veda etmişlerdi.

2018-19 sezonu C. Ronaldo (Juventus)

Maç: 9 Gol: 6 Asist: 2

Lyon karşısında iki gol atan Ronaldo takımını tura çok yaklaştırdı ama 0-1, 2-1 deplasman golü kuralı ile Fransız temsilcisi tur atlamıştı

2019-20 sezonu C. Ronaldo (Juventus)

Maç: 8 Gol: 4 Asist: 0

Barcelona ile ilk maçta koronavirüs olması nedeniyle oynayamayan Ronaldo, rövanşta ise Camp Nou'da iki penaltı golüyle adeta şov yapmıştı. Fakat son 16 turunda Porto karşısında yıldız oyuncu sadece bir asist yapabildi ve fazla etkili olamadı

2020-21 sezonu C. Ronaldo (Juventus)

Maç: 6 Gol: 4 Asist: 2