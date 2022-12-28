Ronaldo Jr. babasının izinde!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinden sonra gözler, Portekizli yıldızın hangi takıma gideceğine çevrildi. Ronaldo geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in tesisleri olan Valdebebas'ta antrenman yaparken görüntülenmişti.





RONALDO JR. REAL MADRİD ALTIYAPISINA KAYIT OLDU

Al-Nassr'a transfer olacağı iddia edilen Ronaldo'nun oğlu da Manchester United futbol akademisinden ayrıldı ve 4 yıl aradan sonra babasının eski takımı olan Real Madrid'in altyapısına geri döndü.

REAL MADRİD YENİDEN RONALDO'YU İSTİYOR

Oğlunun Real Madrid'in altyapısına kayıt olmasından Ronaldo'nun da Real Madrid ile anlaştığı iddiaları gündeme geldi. İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in kulüpsüz olan Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istediğin yazdı. (Sabah Spor)