Ronaldo Jr. babasının izinde!
Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda kulüpsüz olan tek oyuncu konumuna düşmüş ve daha sonra Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olacağı gündeme gelmişti. Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. ise Real Madrid'in altyapısına kayıt oldu. İspanyol basını geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istediğini yazmıştı.
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinden sonra gözler, Portekizli yıldızın hangi takıma gideceğine çevrildi. Ronaldo geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in tesisleri olan Valdebebas'ta antrenman yaparken görüntülenmişti.
RONALDO JR. REAL MADRİD ALTIYAPISINA KAYIT OLDU
Al-Nassr'a transfer olacağı iddia edilen Ronaldo'nun oğlu da Manchester United futbol akademisinden ayrıldı ve 4 yıl aradan sonra babasının eski takımı olan Real Madrid'in altyapısına geri döndü.
REAL MADRİD YENİDEN RONALDO'YU İSTİYOR
Oğlunun Real Madrid'in altyapısına kayıt olmasından Ronaldo'nun da Real Madrid ile anlaştığı iddiaları gündeme geldi. İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in kulüpsüz olan Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istediğin yazdı. (Sabah Spor)