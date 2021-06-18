Futbolda deyim yerindeyse kırılmadık rekor bırakmayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da rekor kırdı.

36 yaşındaki futbolcu Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaştı ve bu sayıya ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan Ronaldo son olarak, 3-0 kazanılan Macaristan maçında attığı 2 golle "turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu" unvanını elde etmişti. Yıldız futbolcu aynı zamanda turnuvada en fazla galibiyet gören futbolcu rekorunu da eline geçirmişti.