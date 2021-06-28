EURO 2016'da şampiyonluk yaşayan Portekiz bu sefer son 16 turunun ötesine geçemedi. Belçika'ya 1-0 mağlup olan kırmızı yeşilliler, kupaya erken havlu attı.

Beşinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Cristiano Ronaldo böylece, turnuvada ilk kez çeyrek final görmeyi başaramadı. İlk kez 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen turnuvada boy gösteren Ronaldo, final oynama başarısı göstermişti.









EURO 2016'da şampiyonluk yaşamıştı

36 yaşındaki futbolcu daha sonra sırasıyla EURO 2008'de çeyrek final, EURO 2012'de ise yarı final görmüştü. Ronaldo, son olarak ise ülkesiyle EURO 2016'da kupa şampiyonluğu yaşamıştı.







