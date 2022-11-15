Ronaldo için sürpriz iddia: Görüşme gerçekleştirildi

Cristiano Ronaldo'nun ünlü gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajın yankıları her geçen gün daha artıyor. Portekizli yıldızın 90 dakikalık röportajının detayları da The Sun aracılığıyla duyuruldu.

Cristiano Ronaldo'nun Napoli'ye Attığı Goller

Cristiano Ronaldo'nun gündemi sarsacak bu röportajı vermesindeki ana nedenin üzerine atılan suçlamalar olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun kendisine yönelik sunulan ithamlardan, küçümsemelerden, bitmeyen suçlamalardan artık bıktığı ve gündemdeki konulara açıklık getirmek istediği ifade edilmişti.

RÖPORTAJIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Portekizli yıldızın Tottenham maçında, bitiş düdüğü çalmadan soyunma odaına gitmesi, Chelsea ile oynanacak mücadelede kadro dışı kalmasına neden olmuştu.





Cristiano Ronaldo, sonrasında takıma dönse de Piers Morgan'a Erik ten Hag hakkındaki görüşlerini net şekilde ifade etmişti. Kariyerinin en zor dönemlerini yaşayan Cristiano Ronaldo; Erik ten Hag için, "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o da bana saygı göstermiyor. Eğer bana saygınız yoksa ben de size asla saygı duymam" ifadelerini kullanmıştı.

38 yaşındaki oyuncu ayrıca; Cristiano Ronaldo, "İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da..." diye konuşmuştu.





2. BÖLÜM YAYINLANDI

Piers Morgan'ın Uncencored (Sansürsüz) programına katılan Cristiano Ronaldo röportajının ikinci bölümü yayınlandı. Yeni açıklamalarında Portekizli süperstar bu kez kulübün sahipleri Glazerlar, eski takım arkadaşları Gary Neville ile Wayne Rooney'in yanı sıra kulüp yönetimini de hedef aldı.

İşte Ronaldo'nun açıklamalarının satırbaşları:

'KIZIMIN HASTALIĞINA İNANMADILAR'

Kampa geç katılmasıyla ilgili önemli gerekçeleri olduğunu söyleyen ve buna inandıklarını anlatan Ronaldo; "Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı.





Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp.

Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor" açıklamalarında bulundu.

'ROONEY VE GARY NEVILLE ARKADAŞIM DEĞİL'

Premier Lig devi Manchester United'a ilk döneminde imza atan ve o dönem birlikte forma giyen Rooney ve Neville'ın Ronaldo hakkında yaptıkları sert açıklamalarla ilgili de konuşan Portekizli Dünya Yıldızı; 'Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım.

Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil...'





'BU KULÜP ZİRVEDE OLMALI'

United'a geldiğinde dünyanın en iyi oyuncularıyla sözleşme imzalayamayacağını ve bunun en iyi kupaları kazanma şanslarını daha da zorlaştığını öğrenince hayal kırıklığına uğradığını belirten Ronaldo, "Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum.

Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil" dedi.





MENDES GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes de bir yandan yıldız oyuncu için yeni kulüp arayışlarına başladı. Daily Mail'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Bayern Münih ile görüşmeler yaptı.

Mendes'in, Alman devi ile görüşmeler yapmak için İngiltere'ye geldiği ve Ronaldo ile birlikte görüşmeye katıldığı ifade edildi. Öte yandan Jorge Mendes, Ronaldo'yu Chelsea, Sporting Lisbon ve Napoli'ye de önerdi. Geçtiğimiz ay Newcastle United ile de bir görüşme gerçekleştirildi.