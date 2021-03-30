2002 Dünya Kupası'ndaki saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldo, yıllar sonra saçıyla ilgili itirafta bulundu.

Sports Illustrated'a verdiği röportajda bu konuya değinen efsane futbolcu, "2002 Dünya Kupası'ndaki saçım korkunçtu. Saçlarını o şekilde kestiren çocuklarını gören annelerden özür diliyorum" dedi.

Ronaldo, 2018'de verdiği bir röportajda ise, "Herkes diz sakatlığımı ve sahalara dönüşümü konuşuyordu. Saçımı bu şekilde traş ederek bu konuşmaları sona erdirdim" demişti.

2002 Dünya Kupası'nda attığı 8 golle hem gol kralı olan hem de ülkesi Brezilya'ya kupayı kazandıran Ronaldo'nun saç stili o dönem oldukça popüler olmuş ve birçok futbolsever Brezilyalı futbolcu gibi saçlarını kestirmişti.