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Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Cruzeiro'yla sözleşme imzaladı

Ronaldinho'nun 14 yaşındaki oğlu Joao Mendes, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Cruzeiro ile 5 yıllık kontrat yapan Mendes'in kısa süre içinde A takımın değişilmez isimlerinden biri olması bekleniyor.

07 Nisan 2019, Pazar 15:03
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Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Cruzeiro'yla sözleşme imzaladı

Futbol sahalarının unutulmaz ismi Ronaldinho'nun 14 yaşındaki oğlu Joao Mendes, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini Cruzeiro kulübüyle imzaladı. Geçtiğimiz yıl kulübün scout ekibi tarafından keşfedilen genç yıldızla 5 yıllık kontrat yapıldı.

Kulübün futbol direktörlüğünü yapan Amarildo Ribeiro, imza töreninde yaptığı açıklamada "Mendes, fiziksel gücü ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Sahip olduğu özelliklerle gelecek vadeden bir isim. İnanıyorum ki kısa sürede A takıma yükselecektir." ifadelerini kullandı. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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