Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, Paris Saint-Germain'de eleştiri oklarının hedefinde yer alan Lionel Messi'ye destek çıktı.

AS'ın derlediği habere göre PSG'de eski performanslarını aratan Messi hakkında konuşan Ronaldinho, "Messi için zor çünkü uzun yıllar boyunca hep aynı şekilde oynayan bir kulüpten tamamen farklı bir futbol oynayan bir takıma geldi. Sadece adaptasyon sorunu var, ancak gerisi doğal olarak gelecek. Bu normal, sadece zamana ihtiyacı var." sözlerini dile getirdi.

"Messi'nin ıslıklanmasını anlamıyorum"

PSG taraftarlarının Arjantinli yıldızı yuhalaması ile ilgili oılarak ise Ronaldinho, "Messi'nin neden ıslıklandığını anlamıyorum. Dünyanın en iyini ıslıklarsan kimi alkışlayacaksın? Anlamıyorum" dedi.

Asıl sorun...

Messi ile Neymar'ın da tepkilerin odağında yer almasına da değinen Brezilyalı efsane, "Evet ama bence bu bir Messi veya Neymar sorunu değil. Taraftarlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamaktan mutlu değildi. PSG'deki en büyük iki isim Neymar ve Messi, bu yüzden onlara karşı biraz daha sert olmaları normal. Ama bence taraftarlar sadece iki oyuncudan değil tüm oyunculardan memnun değil. Ama bu futbol ve bir süre sonra normallik geri dönecek." ifadelerini kullandı.



