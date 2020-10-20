Ronald Koeman: Messi daha iyi olabilir

Barcelona'nın Ferençvaroş ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından önce basın toplantısında sorulan sorulardan biri de Leo Messi ve Arjantinli oyuncunun nasıl oynadığı oldu.

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman, "Şu anda performansı daha iyi olabilir ama mutlu, çalışıyor. Fakat şikayetim yok" ifadelerini kullandı.

Koeman, takımın performansından hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı ile ilgili soruya ise, "Hayal kırıklığına uğramadım, tabii ki iyi performanslar için için zaman var. Son sonuçtan memnun değiliz, ama takımı mutlu görüyorum. Maksimum çalışan bir oyuncu grubu tarafından asla hayal kırıklığına uğratılamazsın, benim işim onları geliştirmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.

Barcelona, bu akşam saat 22.00'de evinde Ferençvaroş'u konuk edecek.

Kaynak: Ntv Spor