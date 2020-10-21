Ronald Koeman: Messi böyle oynasın şikayet etmem!

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Barcelona, Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Barcelona rakibini 5 golle geçerken Lionel Messi de yeni bir ilke imza attı. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Daha önce Messi'nin performansını arttırması gerektiği yönünde açıklamalar yapan teknik direktör Ronaldo Koeman, bu karşılaşmanın ardından, "Eğer Messi böyle oynarsa tabii ki şikayet etmem. İyi oynamaya devam edeceği yönünde şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın gollerini 27. dakikada Lionel Messi, 42. dakikada Ansu Fati, 52. dakikada Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89. dakikada Dembele kaydetti. Ferencvaros'un tek golü ise 70. dakikada penaltıdan Ihor Kharatin ile geldi.

Kaynak: Ntv Spor