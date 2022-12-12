Katar'da çeyrek finaldeki olaylı maçta Arjantin'e kaybeden Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, beklendiği gibi ayrıldı.

Resmi açıklama yapılırken, Portakallar'ın yeni hocası da belli oldu. Son olarak Barcelona'yı çalıştıran ve Katalan ekibinden önce de Hollanda'nın başında yaklaşık 2 yıl kalan Ronald Koeman, yeniden ülkesinin başına geçti.



