Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı

Hollanda A Milli Takım teknik direktörü Ronald Koeman'nın kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. De Telegraaf gazetesinin aile kaynaklarını dayandırdığı bilgiye göre Koeman, Amsterdem'da hastaya kaldırıldı.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü kalbindeki rahatszılık nedeniyle ameliyat edildi.

Hollanda Milli Takımı'nın 57 yaşındaki hocası Ronald Koeman, göğsünde hissetmesi üzerine Amsterdam'dabir hastaneye başvurdu ve ameliyat edildi.

Kalp kateterizasyonu ameliyatı geçiren Koeman'ın bir damarına stent takılırken menajeri ve eşi de doğruladı.

Koeman'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.