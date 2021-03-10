Juventus, nefes kesen bir maç sonrası Porto'yı uzatmada 3-2 yenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası İtalyan ekibinin yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, büyük üzüntü yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'n de adeta kırılmadık rekor bırakmayan Ronaldo, bu veda sonrası bir başka rekorla anılma şansını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan, en çok şampiyon olan, 3 Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 36 yaşındaki futbolcu, bir rekora daha gözünü dikmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile kupayı kaldırıp 3 farklı takımda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan futbolcu rekorunu egale etmek isteyen Cristiano Ronaldo'nun hayali bu sezon için suya düştü.

Rekor Clerence Seedorf'ta

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı takımla şampiyon olan tek futbolcu bulunuyor. O da Hollandalı efsane Clerence Seedorf. 4 kez Devler Ligi kupasını kaldırma başarısı gösteren Seedorf, bu başarıları Ajax, Real Madrid ve 2 kez olmak üzere Milan'da yaşadı.