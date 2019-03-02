Romen ekibi Cluj’da skandal olay!

Romen ekibi CFR Cluj skandal bir harekete imza attı. Kulübün çimlere zarar veren 4 kargayı öldürdüp sahanın yanındaki direklere asması şok etkisi yararttı.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:37
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Romen ekibi Cluj’da skandal olay!

Romanya 1. Ligi’nde lider durumda olan CFR Cluj’un, skandal bir harekete imzasını attığı öğrenildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Digisport’un haberine göre Cluj, kulübün idman tesislerine sık sık gelen kargaların, zemine zarar vermesi sonrasında ölümcül bir karar aldı.

Kulüp, çimlere zarar veren 4 kargayı öldürdü ve antrenman sahasının hemen yanındaki direklere astı. Kulübün bu şekilde hem diğer kargaların sahaya girmesini engellemeye çalıştığı, hem de yılan ve benzeri hayvanları tesislerden uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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