Kiralık olarak Inter'e geri dönen Belçikalı golcü Romelu Lukaku yalnızca şampiyonluğu düşündüklerini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DAZN'e konuşan Belçikalı yıldız, bu sezon gol kralı olup olamayacağı hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Bu umurumda değil, tamamen dürüst olacağım. Ben sadece lig şampiyonluğunu düşünüyorum, bu en önemli şey. Goller atabilirim ama biz Inter'iz ve bireysel hedefler için değil şampiyonluk için oynuyoruz." sözleri ile cevap verdi.

113 milyon Euro ödenmişti

İtalya Serie A devi Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye gönderdiği eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna katmıştı. Bir yıllık aranın ardından Milano'ya geri dönen Belçikalı golcü ise Inter'de sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Daha önce 2019-2021 yılları arasında da Inter forması giyen Lukaku, o dönem Antonio Conte'nin yönetiminde kazanılan Serie A şampiyonluğunun mimarlarından birisiydi. Önceki döneminde İtalyan ekibiyle 95 maça çıkan Belçikalı yıldız 64 gol ve 16 asistlik performans göstermişti.



