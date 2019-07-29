Romelu Lukaku transferinde bomba gelişme!

Yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana Manchester United'dan ayrılarak Inter'e gideceği konuşulan Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımının Norveç'te gerçekleştireceği sezon öncesi kampına 26 yaşındaki yaşındaki futbolcuyu dahil etmedi.

Premier Lig'de yaz transfer döneminin bitimine 10 gün kala verilen bu karar, Lukaku'nun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağına yönelik iddiaları iyiden iyiye güçlendirdi. Dünyaca ünlü forvetin dün kendisine ait Instagram hesabından menajeri Federico Pastorello ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlaması da bir veda sinyali olarak yorumlanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler