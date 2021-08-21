Romelu Lukaku: Kendimi kanıtlamak zorunda değilim

115 milyon Euro karşılığında İnter'den, Chelsea'nin yolunu tutan Romelu Lukaku, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu, "Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Beni motive eden tek şey kendim ve burada olmaktan mutluyum. Başka takımlarda daha teknik temelli ve taktiğe dayalı oyunlar oynadım. Premier Lig'de her şeyden biraz var ve burada birkaç yıl önce yaşadığım deneyimler harikaydı. Ancak İtalya'daki deneyimim beni bir oyuncu olarak daha eksiksiz yaptı" dedi.