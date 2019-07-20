Romelu Lukaku için 60 milyon euroluk transfer teklifine ret!

Manchester United'ın 26 yaşındaki Belçikalı santrforu Romelu Lukaku'nun adı, uzun bir süredir Serie A devi Inter'le birlikte anılıyordu. Ada'da yayın yapan Sky Sports televizyonu ise söz konusu transferle ilgili olarak bugün gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı.

Kanalın resmi internet sitesinden paylaştığı haberde Kırmızı Şeytanlar'ın golcü futbolcu için Milano ekibinden gelen 60 milyon euroluk teklifi reddettiği ve oyuncuyu ancak 79 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü kaydedildi.

Bu yaz Inter'in başına geçen Antonio Conte, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Lukaku'yla ilgili olarak "Onu beğendiğimi çok iyi biliyorsunuz. Geçmişte Chelsea'yi çalıştırırken de onu transfer etmek istemiştim. Fakat kendisi şu anda United'ın oyuncusu ve buna büyük bir saygım var. Kendisi, bizim için önemli bir transfer olur. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler