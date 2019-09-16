Romelu Lukaku hakkında ırkçı yorum!

Inter'in yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Romelu Lukaku hakkında yapılan skandal yorum İtalya'yı salladı. Ülkede yayın yapan Top Calcio 24 kanalının yorumcularından Luciano Passirani, 26 yaşındaki Belçikalı santrfor hakkındaki ırkçı ifadelerinin ardından işinden oldu.

Milano ekibinin Udinese'yi 1-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Passirani, "Serie A'da Lukaku gibi bir oyuncuyu başka hiçbir takımda görmedim. Onu çok beğeniyorum çünkü ligin en güçlüsü. Bu tip futbolcular, skor yükünü çeken ve takımı sürükleyen isimler." şeklinde konuşurken daha sonrasında ise herkesi şoke eden bir ifade kullandı.

80 yaşındaki yorumcunun "Onunla birebir kalırsanız ölürsünüz. Ancak yemesi için 10 muz verdiğiniz takdirde sağ kalabilirsiniz." şeklindeki sözleri üzerine devreye giren sunucu Fabio Ravezzani, "Passarini, özür dilemesine rağmen artık bizimle çalışamayacak. Kendisi Lukaku'yu överken ırkçılığa varan bir metafor kullandık. Anlık bir hata olsa dahi bunu affetmemiz mümkün değil." dedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler