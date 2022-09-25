Chelsea'deki döneminin ardından kiralık olarak eski takımı Inter'e imza atan Romelu Lukaku'nun hedefleri arasında İtalya'dan ayrılmak yer almıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 113 milyon Euro'ya transfer olduğu Chelsea'de beklentileri karşılayamayan ve bu sezon başında kiralık olarak eski kulübü Inter'e imza atan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, İngiliz ekibine geri dönemyi düşünmüyor.

Anlaşma yenilenecek

İtalya'da çok mutlu olduğu belirtilen Lukaku için ise Inter harekete geçti. İddialara göre Inter gelecek yaz transfer döneminde Romelu Lukaku'nun kiralık anlaşmasını yenilemeyi planlıyor.

Sakatlık yaşadı

Inter'e geri dönmesinin ardından Belçikalı yıldız talihsiz bir sakatlık yaşadı ve yaklaşık 1 aydır forma giyemiyor. Bu sezon yalnızca 3 maça çıkan Lukaku, takımının 1 Ekim'de Roma ile oynayacağı karşılaşmada sahalara dönmeyi hedefliyor.

Chelsea'de beklentileri karşılayamadı

Daha önce 2019-2021 yılları arasında da Inter forması giyen Lukaku, o dönem Antonio Conte'nin yönetiminde kazanılan Serie A şampiyonluğunun mimarlarından birisi olmuş ve sonrasında 113 milyon Euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olmuştu. Ancak Belçikalı yıldızın Chelsea macerası beklediği gibi geçmedi. 26 Premier Lig maçında sadece sekiz gol kaydeden Lukaku eleştirilerin odağında yer almıştı.



