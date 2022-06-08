Romelu Lukaku, Chelsea ile ayrılığın eşiğinde! Inter iddiaları

Futbolda ligler bitti gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Sezon boyunca sık sık ismi Inter ile anılan Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku, Chelsea ile ayrılığın eşiğinde.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, geçtiğimiz gün kulübün yeni sahipleri ile transfer konularını içeren bir toplantı gerçekleştirdi. Alman teknik adam yapılan görüşmede sık sık Inter'e geri döneceği iddiaları gündeme gelen Romelu Lukaku'nun takımdan ayrılmasına engel olmayacağını yöneticilere bildirdi.

Chelsea'nin büyük yatırımı

Inter'în geçtiğimiz sezon başında Chelsea'ye transfer olan Belçikalı golcüyü yeniden takıma katmak istediği aktarılanlar arasında yer alırken, İngiliz ekibinin Lukaku'ya 113 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli vermiş olması nedeniyle yalnızca kiralık transferi gündeme geliyor.

Ancak haberişn detaylarına göre Inter'in Lukaku'nun kiralık transferi için 25 milyon Euro ödemesi gerekeceği belirtilirken, İtalyan kulübünün mali durumu göz önüne alındığında yalnızca bir sezonluk bir transfer için bu kadar büyük bir yatırım pek olası gözükmüyor

Takas formülü

Transferde gündeme gelen bir diğer formül ise takas. Inter'in Lukaku'yu bonservisi ile transfer etmek için takımın yıldızlarından birini Chelsea'ye takasta önerebileceği aktarılanlar arasında yer alıyor. Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni ve Milan Skriniar gibi isimlerin Chelsea için bir seçenek olabileceği belirtilirken, İtalyan ekibinin Lukaku'yu geri almak için yıldızlarından birini feda edip etmeyeceği henüz belli değil.

Yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Belçikalı futbolcu 44 maçta 15 gol, 2 asistlik performansa imza attı.



