Roma'yı galibiyete Cengiz Ünder taşıdı

Serie A'da Roma, deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti. Zorlu Sampdoria deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 1 gol 1 asistle takımını taşıyan isim oldu.

29 Aralık 2018, Cumartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Roma'yı galibiyete Cengiz Ünder taşıdı

İtalya Serie A'nın 19'uncu haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Parma'nın konuğu oldu.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 58'inci dakikasında Cengiz Ünder'in asistinde Cristante, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. 75'inci dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Parma'yı 2-0'a mağlup etti.

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 3'üncü golünü atıp, 5'inci asistini yaptı. 

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