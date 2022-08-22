İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın yeni transferlerinden Georginio Wijnaldum'un antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcunun, yapılan kontrollerinin ardından sağ kaval kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Felix Afena-Gyan ile girdiği mücadelede sakatlandı

Roma sakatlığın nasıl meydana geldiğine yönelik detay paylaşmazken, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Wijnaldum, antrenmanda Felix Afena-Gyan ile çarpıştı. İtalyan ekibi olayın hemen ardından ayağı alçıya alınan tecrübeli orta sahanın şu an için ameliyat olmasını düşünmüyor.

Sahalara ne zaman dönecek?

Wijnaldum'un sahalara ne zaman döneceği henüz netlik kazanmazken, İtalyan basınının iddialarına göre 2023'ten önce forma giyebilmesi beklenmiyor. Bu nedenle Hollandalı futbolcu Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı kaçırabilir.

Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun planlarının merkezinde yer alan ve Ağustos ayının başında PSG'den kiralık olarak transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Serie A'dan yalnızca 12 dakika süre bulabilmişti.



