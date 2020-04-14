Romatizma, toplumun büyük bir kesiminde karşılaşılan ve vücuttaki bölgesel ağrıları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Her yaş grubunda görülebilen romatizma genellikle; kemik, kas ve eklem etrafında meydana gelmektedir. Romatizmayı tetikleyen ana kaynaklardan uzak durarak bu problemden kurtulmak mümkündür. Peki, romatizma nasıl geçer? Sizler için romatizmaya iyi gelebilecek seçenekleri derledik. Romatizma, farklı çeşitlerde ortaya çıkabilen ve şiddetli belirtileri de beraberinde getiren bir rahatsızlıktır. Bu bağlamda; el ve ayaklarda görülen şişme, sindirim problemleri, eklemde ağrı ve cilt altında görülen bezeler hastalık belirtileri arasında yer almaktadır. Bazı basit yöntemler sayesinde bu şikayetler hafifletilebilmektedir.

Romatizmaya ne iyi gelir?

Romatizma konusunda hastaya verilen ilk öneriler fizik tedavi ve hafif egzersizler olarak sıralanmaktadır. Fiziksel aktivitelerde bulunmak eklem çevresindeki kasların güçlenmesi konusunda destek vermektedir. Böylece romatizma sebebiyle hasar görmüş olan eklem ve kemiklere daha az yük bindirilmektedir. Doku üzerindeki yükün azalmasıyla birlikte de romatizma kaynaklı hissedilen ağrılar da doğru orantılı olarak azalmaktadır.

Romatizma hastaları, hastalık ileri düzeyde olmadığı sürece egzersiz yaparak kendisini ve ağrılarını hafifletebilmektedir. Bu bağlamda aşağıda sıralanmış olan egzersizlerin, romatizma problemi yaşayan kişi tarafından yapılması tavsiye edilmektedir.

- Ağırlık kaldırma egzersizleri

- Karın ve bel destekleyici hareketler

- Hafif ve orta tempoda yürüyüş yapmak ya da koşmak

- Yüzmek

- Bisiklete binmek

Romatizma ağrılarını hafifletebilmenin bir başka yolu da günlük yaşamdaki ve iş hayatındaki stresi azaltmaktır. Eklem ağrılarından bir süreliğine de olsa kurtulmak isteyenler için; meditasyona yönelmek, müzik dinlemek ya da yeni bir hobi edinmek mümkündür. Yapılacak olan bu aktiviteler sayesinde gereksiz gerginlik vücuttan uzaklaştırılacak ve romatizma kaynaklı ağrılar da yatışacaktır. Bu bağlamda gereksiz stres ve psikolojik travmaların eklem ağrılarını tetiklediğine dair bazı tıbbi içeriklere de rastlanmaktadır.

Romatizma nasıl geçer?

Romatizma ağrıları, hangi düzeyde olursa olsun yaşam kalitesini düşürmeye yönelik sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda; kilo vermek, beslenme tarzını değiştirmek ve eklemleri soğutmak; romatizma ağrılarını geçirmek için başvurulan alternatifler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda kişinin yaşı ne olursa olsun vücut kitle indeksine uygun bir kiloda bulunması gerekmektedir. vücut kitle indeksinin%20’sinin aşılması durumunda iskelet sistemi üzerine daha fazla yük binmekte ve buna bağlı olarak da romatizmalı ağrılar tetiklenmektedir.

Beslenme düzeninin, özellikle artrit olarak tanımlanan romatizma ağrılarının şiddetini artırdığı kabul edilmektedir. Bu bağlamda romatizma sorunu yaşayanların bitkisel ağırlıklı beslenmesi ve Omega-3 içeren besinleri tüketmesi tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda kişinin kendi ağrılarını takip ederek yeni bir beslenme düzeni oluşturması de mümkündür. Yenildikten sonraki 24 saat içerisinde romatizma ağrısı oluşturan yiyecek ve içeceklerden olabildiğince uzak durulması gerekmektedir. Bu bağlamda asit miktarı yüksek olan besinlerin ve kırmızı et türlerinin de romatizma hastaları üzerinde negatif etkiler yarattığı kabul edilmektedir.

Romatizma hastalarına, ağrılarını hafifletmek için genellikle kaplıcaya gitmesi konusunda tavsiyeler verilmektedir. Ancak bu yaygın bilinen bir yanlıştır. Bu bağlamda sıcak suyun mevcut ağrı şiddetini artırdığı kabul edilmektedir. Bunun tam tersine eklemlerin soğutulmasıyla da oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Ağrı hissedilen eklem çevresine, havluya sarılmış buz parçaları koyarak, buradaki ağrıyı hafifletmek mümkün olmaktadır. Bu uygulama 15 dakika yapıldıktan sonra 15 dakika ara vererek ve hafta da birkaç kez yapılabilmektedir. Uzun vadede olmasa da kısa vadede soğuk kompres uygulaması, hissedilen ağrıyı belirgin bir oranda hafifletebilmektedir.

Romatizmayı tetikleyen, artıran ve azdıran şeyler neler?

Kronik sistematik romatizması olan insanların belirgin faktörlere karşı duyarlı olduğu bilinmektedir. Bu hastaların çoğunda hava değişimlerine karşı bir hassasiyet olduğu da kabul edilmektedir. Bu bağlamda değişen; hava basıncı, nem ve yağış romatizma ağrısını tetikleyen ilk faktör olarak kabul edilmektedir. Bu gibi durumların kadınları erkeklere kıyasla daha fazla etkilediği de oldukça dikkat çekmektedir.

Kişinin genel sağlık durumu ve günlük hayatta sahip olduğu bazı alışkanlıklar da romatizmayı azdıran şeyler arasında kabul edilmektedir. Bu bağlamda; aşırı kilo, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı romatizma ağrılarını oldukça artırmaktadır. Zaten bu ağrıları hafifletmek adına kişiye öncelikle kilo vermesi önerilmekte sonrasında da egzersizlere yönelmesi tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda, günlük hareket rutinin ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek romatizmayı tetikleyici etmenlerden de uzak durmak manasına gelmektedir.

Romatizmaya iyi gelen besinler nelerdir?

Romatizma hastaları için ağrı dindirme konusunda yapılabilecek ilk faaliyet, beslenme düzenini kontrol altına almaktır. Bu bağlamda romatizması olan kişilerin; yumurta, çilek, keten tohumu ve zencefil tüketmeye özen göstermesi gerekmektedir. Yumurta içerisinde bulunan B vitamini sayesinde eklem ve dokuların gelişimine destek verilmektedir. Dolayısı ile vücuda alınan yumurta, buralarda meydana gelen hasarları da hızlı bir biçimde onarmaktadır.

Çilek ise romatizma ilaçlarının içerisinde bulunan salisilik asidi doğal olarak içerisinde barındırmaktadır. Bu asit sayesinde çilek, romatizma hastalığına karşı tüketilebilecek doğal bir ilaç şekline bürünmektedir. Omega-3 yağ asidi barındıran besinlerin mutlaka romatizmalı hastaların diyet listesinde yer alması gerekmektedir. Keten tohumu da bu bağlamda içerisinde bolca Omega-3 barındıran bir besindir. Keten tohumunun yalnız tüketimi ya da diğer yiyeceklerle birlikte tüketimi ile romatizma kaynaklı ağrılar hafifletilebilmektedir. Çoğu hastalığa karşı kullanılan zencefil, romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir. Burada zencefilin iltihap önleyici özelliğinden faydalanılmaktadır.