Romatizma, genellikle her yaştan kişide görülebilen ve kişinin savunma mekanizmasında türlü bozukluklara neden olabilen bir hastalıktır. Toplumda genel olarak romatizma hastalığına, sıcak veya soğuk havanın sebep olduğu düşünülür, ancak bu düşünce yanlıştır. Fazla kilosu olan kişilerde, romatizma hastalığı daha çok ağrıya neden olabilmekte, eklem bölgelerinde şişlik, ağrı ve sıcaklık ile kendini belli etmektedir. Romatizma hastalığı tedavi edilmediği takdirde, ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir.

Romatizma nedir?

Romatizma, eklem bölgesinde biriken iltihaplı sıvı anlamına gelmektedir. Romatizmal rahatsızlıklar genel olarak, genel anlamda süreklilik gösteren (kronik) hastalıklardır. Bunun anlamı şudur; bir kişiye romatizma hastalığı tanısı konulduğunda, bu kişinin bu hastalıkla yaşamayı öğrenmesi gerekmektedir. Romatizma hastalığı devamlı ve düzenli bir şekilde hekim takibi ve ilaç kullanımını gerektirmektedir.

Romatizma belirtileri nelerdir?

Romatizma belirtileri, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, ciltte döküntü olması, deri sertliği, tırnak değişiklikleri, ağız kuruluğu, gözyaşı azalması, görmede ani bir biçimde azalma veya kayıp, bel ve sırt ağrıları, uzun bir süre devam eden yüksek ateş, solunum sistemi ilgili belirtiler ( kanlı balgam, nefes almada zorluk, kuru öksürük vb.) parmaklarda renk solması olarak sıralanabilir. Bu belirtiler ile birlikte;

-Böbrek işlevlerinde azalma olması,

-Sindirim sistemi rahatsızlıkları,

-Nörolojik semptomlar,

-Kalp ve dolaşım düzeneğinde deneyimlenen olumsuz durumlar (nabız kaybı, damarda pıhtılaşma -meydana gelmesi vb.) da romatizma hastalığını gösteren belirtilerdir.

İltihaplı romatizma belirtileri nelerdir?

İltihaplı romatizma belirtileri şöyle sıralanabilir:

- Eklemlerde şiddetli biçimde ağrı

- Bitkinlik, halsizlik

- Yüksek ateş

- Sebepsiz kilo kayıpları

- Eklem bölgelerinde oluşan kızarıklıklar

- Eklem bölgelerinde yanma, şişme, sıcaklık hissiyatı

- Tek veya çift yönlü kalça ağrıları

- Gözlerde kızarma ve ağrı

- Sabah uykudan uyanıldığında el, ayak, bacak ve kollarda oluşan tutulmalar, bu organların hareketinde zorlanma yaşanması, eklem bölgelerinde biçimsel bozukluk olması

- Uzun bir süre devam eden karın ağrıları, kronik olarak ishal durumu

- Eklem bölgesi ve cilt altında romatoid olarak isimlendirilen yumru ve şişlikler

Romatizma hastalığının tedavisi nasıl olur?

Son dönemde romatizma hastalığı tedavi metotlarında, yeni ilaçların da tedaviye dahil edilmesi ile birlikte, mühim başarılar elde edilmektedir. Fakat buna rağmen, romatizmal rahatsızlıkların tamamı ile ortadan kalkması sağlanamamıştır. Romatizma hastalığının tedavi süreci, devamlı olarak hasta-doktor işbirliği gerektirmektedir. Bazı zamanlarda hastalığın yoğunlaşabileceği bilinmelidir. Bazı durumlarda, romatizmal hastalıklar yaşam boyu devam edebilmektedir.

Romatizmalı rahatsızlıkların tedavi sürecinde, başlangıçta romatoloji olmak üzere, rehabilitasyon ve fizik tedavi uzmanı, ortopedi uzmanı ve ihtiyaç halinde diğer uzmanlık kollarının ekip şeklinde çalışması gerekmektedir. Romatizma, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi kronik olan bir hastalık olduğu için, tedavi süreci ömür boyu sürebilmektedir.

Tedavi esnasında ise, hastalığın şiddetine bağlı olarak bazen az, bazen fazla ilaç kullanımı olabilmektedir. Romatizma hastalığı bütünüyle ortadan kaldırılamamakla birlikte, kontrol altında tutulabilmektedir. Kontrol altında tutulan romatizma hastalığı, aniden yoğunluk gösterebileceği için, hastalığın sürekli olarak hekim takibinde olması gerekmektedir.

Romatizma neden olur?

Genellikle kaslar, kemikler ve bunların birbirleri ile bağlanmasını sağlayan bağlara etki eden ve bu dokular üzerinde oluşan hasarlar, romatizmal hastalıkların oluşma nedenleridir. Romatizmal hastalıkların birçoğunun tam olarak nedenleri bilinmemesine rağmen, genetik faktörler, çevresel faktörler, yaş ve cinsiyet faktörleri bu hastalıkta oldukça mühimdir.

Çocuklarda romatizma olur mu?

Her yaştan kişide romatizma hastalığı görülebileceği gibi, çocuklarda da görülebilmektedir. Çocukların yaş gruplarına göre, romatizma türleri bulunmaktadır. Bu romatizmal hastalıkların, erken teşhisi ve tedavisi yapılmadığı takdirde, hastalık gelişim geriliği veya kalıcı sakatlıklara yol açabilmektedir.



