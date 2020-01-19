Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, forvet transferi konusunda yönetimden talepte bulunduğu gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Al Ittihad forması giyen golcü futbolcu Romarinho ile ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Romarinho kimdir, kaç yaşında? Romarinho hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Romarinho kimdir?

12 Aralık 1990 Brezilya doğumlu olan Romarinho forvet ve aynı zamanda sağ ile sol kanat oynayabiliyor. 1.76 boyundaki oyuncunun güncel pisaya değeri 5.5 milyon olarak görünüyor.

Al Ittihad takımında oynayan 29 yaşındaki golcü, 16 maçta 1427 dakika süre aldı ve 8 gol atıp 2 kez de asist yaptı.

Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro olan futbolcu daha önce Al Jazire, Al Jaish, Paulista, Sao Bernado, Bragantino formaları da giymişti.



