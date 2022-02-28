Dinamo Kiev'in başarılı teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası ülkesi Romanya'ya dönmek durumunda kaldı. Lucescu, Dinamo Kiev Yönetimi'nin talebi üzerine Kiev'den ayrılarak uzun bir araç yolculuğunun sonunda ülkesine vardı.

1991-96 yılları arasında Brescia'nın da teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, İtalyan basınından Bresciaoggi'ye bir röportaj verdi ve Kiev'de yaşananlara, dönüş yolundaki sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Mircea Lucescu'nun İtalyan basınına yaptığı açıklamalar:

Arka planda gelen çocuk sesleri üzerine: "Onlar benim torunlarım ve torunumun çocuğu. 4 yaşında. Öğrenir öğrenmez bana sarılmak adına yanıma geldiler"

"Eşim ve ailem, televizyonda gördükleri sonrası geri dönmem için günlerdir yalvarıyorlardı. Dönmeyi istemesem de başkan ve oyuncularla konuştuktan sonra döndüm. Onlarla sürekli iletişim halindeyim. Onları Kiev'den almanın bir yolunu bulmalıyım. Özellikle oyuncular var aileleriyle birlikte. Yanlarında çocukları var. Artık orada kalınamaz"

'Kontrol edilmesi en zor duygu korkudur'

"İspanya ve Türkiye'de kamp yaptık. Cumartesi döndükten sonra perşembeye kadar idman yaptık. Bu durumlarda kontrol edilmesi en zor duygu korkudur"

"Dinamo'nun antrenman tesislerinde televizyonumuz yoktu. Ukrayna televizyonları da halkı telaşa sürüklemek istemiyor ve savaşın görüntülerini yayınlamıyordu. Bilgi bana Romanya'daki ve dünyanın her yerindeki sevdiklerimizden geldi. Hatta Brescia'da bulunan birçok arkadaşımdan da geldi. Bu yüzden isteksizce karar verdim. Ama bunu riskleri sınırlandırarak yapmak durumundaydık"

Lucescu, hava sahasının kapatılması nedeniyle arabayla Kiev'den ayrılmak durumunda kaldı. Araç Moldovalı menajeri Arcadje Zaprojanu'ya aitti.

"Gece yolculuk ettim. İlk 100 kilometrede saatteki hızımın 20 kilometreyi geçmedi. Amaç, 5 kilometrelik bir kuyrukla karşılaştığımız Moldova sınırına ulaşmaktı. Yolu uzattık. Neredeyse bir gün boyunca arabadaydık. 500 kilometreyi aştık ama risklerden kaçınmanın tek yolu buydu"

"Ukraynalılar gururlular, milletlerine bağlılar. Size garanti ederim ki uzun süre savaşacaklar ve direnecekler"

'Geri dönmek için sabırsızlanıyorum'

"Rus halkı eminim savaşa karşıdır. Moskova ve St. Petersburg'daki gösterileri gördüm. Ukrayna'daki bu müdahaleye halk değil, Başkan Putin karar verdi. Bir ateşkes ve diplomasinin gereğini yerine getirmesini umuyorum. Ne olacağını gerçekten bilmesem de Kiev'e geri dönmek ve Dinamo ile yola devam etmek için sabırsızlanıyorum"

"Ama hayata geri döndüğümü söylemeyin. Bu çok yanlış. Aklım ve kalbim ile Kiev'deyim. Onlarla birlikteyim. Roberto De Zerbi, Polonya'ya giden trenle Ukrayna'yı terk etmeye çalıştıklarını ama henüz gerçekleşemediğini biliyorum"