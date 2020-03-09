Romanya'da da koronavirüs engeli! Seyircisiz..

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Romanya’daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. İkinci bir duyuruya kadar bütün liglerdeki maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.

09 Mart 2020, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Romanya'da da koronavirüs engeli! Seyircisiz..

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya’daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bütün liglerdeki maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, Romanya’da ilk kez geçen ay görülmüştü. Başkent Bükreş’te 14-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası da salgın nedeniyle iptal edilmişti.

ANKARA (AA)

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